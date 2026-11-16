El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supera por 10,5 puntos porcentuales al presidente Javier Milei en un eventual balotaje presidencial, aunque ambos aparecen prácticamente empatados en intención de voto para la primera vuelta de las elecciones de 2027.

Una encuesta nacional realizada por la consultora Tendencias, elaborada sobre 5.578 casos entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, presenta un escenario de fuerte polarización entre el oficialismo y el peronismo, con diferencias significativas entre la primera vuelta y un eventual balotaje.

En una primera vuelta, Kicillof alcanza el 34% de intención de voto, mientras que Milei obtiene el 33,8%, una diferencia de apenas dos décimas que configura un empate técnico.

Foto: Agencia NA/IA