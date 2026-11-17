El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, celebró en sus redes sociales los resultados de la inflación mayorista correspondientes a octubre, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una variación mensual del 1,6% en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

A través de su cuenta oficial, el titular del Palacio de Hacienda destacó la fuerte desaceleración respecto al 3,2% registrado en septiembre al señalar que este indicador refleja el impacto positivo del orden fiscal y monetario en la estabilidad de los precios de producción.