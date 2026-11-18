

Intensos registros de lluvia durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en Península Valdés acumularon hasta 34 milímetros en el sector del Istmo Carlos Ameghino y obligaron a cerrar la totalidad de los caminos internos del Área Natural Protegida. De acuerdo con el parte oficial difundido por la Administración Península Valdés y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, el fenómeno afectó a todas las unidades operativas de la reserva con abundantes milimetrajes en pocas horas.

Según el detalle de precipitaciones acumuladas durante la madrugada, los valores registrados en cada punto de medición fueron los siguientes: