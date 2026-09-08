Detectaron los primeros tres casos de una nueva variante de la covid-19 en Argentina



La Argentina detectó los primeros tres casos de una nueva variante de la covid-19: se trata de la cepa BA.3.2 del SARS-CoV-2, identificada mediante el sistema de vigilancia genómica de la ANLIS Malbrán.

El Ministerio de Salud aclaró que, por el momento, el nuevo linaje no representa un riesgo adicional sustancial para la salud.

Los casos corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires y fueron detectados a partir de muestras tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio.

Durante ese período se secuenciaron 21 genomas y tres, equivalentes al 14 por ciento, correspondieron a BA.3.2. Uno de los pacientes necesitó internación por comorbilidades previas, aunque los tres evolucionaron favorablemente.

El linaje desciende de Ómicron BA.3 y fue clasificado internacionalmente como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

Su primera detección se produjo en Sudáfrica en noviembre de 2024 y, antes de su identificación en la Argentina, ya había sido registrada en distintos países de América, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa.

El dato que llevó a las autoridades sanitarias a mantener el seguimiento es la evolución de la variante y sus características genéticas, aunque hasta ahora no existen elementos que indiquen que produzca cuadros más graves.

Ante la aparición de los primeros casos locales, el Ministerio de Salud remarcó la importancia de sostener la vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad, con el objetivo de seguir de cerca la transmisibilidad, la severidad y el comportamiento de BA.3.2.

En paralelo, el Boletín Epidemiológico Nacional indicó que la circulación general del SARS-CoV-2 en el país se mantiene actualmente en niveles bajos y estables.

Fuente; Página 12