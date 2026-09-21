Denuncias y reclamos por prestaciones de PAMI en Trelew



El Consejo Local de Adultos Mayores de Trelew llevó a la Legislatura un reclamo por lo que define como una falta grave y sostenida de prestaciones de PAMI en Chubut.

Entre los problemas señalados aparecen renuncias de médicos, dificultades para acceder a cirugías de cataratas, falta de audífonos, sillas de ruedas, camas ortopédicas y andadores.

También advierten problemas para conseguir atención de odontólogos y traumatólogos, además de inconvenientes con medicamentos para enfermedades crónicas.

El Consejo reclama una intervención, una auditoría sobre la UGL Chubut y la convocatoria a una mesa de articulación local.

Fuente: Vibra News