DENUNCIAS - PAMI - TRELEW

Denuncias y reclamos por prestaciones de PAMI en Trelew


El Consejo Local de Adultos Mayores de Trelew llevó a la Legislatura un reclamo por lo que define como una falta grave y sostenida de prestaciones de PAMI en Chubut.
Entre los problemas señalados aparecen renuncias de médicos, dificultades para acceder a cirugías de cataratas, falta de audífonos, sillas de ruedas, camas ortopédicas y andadores.
También advierten problemas para conseguir atención de odontólogos y traumatólogos, además de inconvenientes con medicamentos para enfermedades crónicas.
El Consejo reclama una intervención, una auditoría sobre la UGL Chubut y la convocatoria a una mesa de articulación local.

Fuente: Vibra News

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