¿Cuándo llega Lio Messi para sumarse a la Selección?



El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó en qué día se sumará Lionel Messi a sus compañeros del plantel nacional para preparar su partido de despedida que será el próximo 6 de octubre contra Benín. Scaloni habló en la conferencia de prensa previa al partido amistoso frente a Bolivia, pactado para este miércoles 30 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde aclaró en qué momento Messi podrá aterrizar en suelo argentino, y anticipó: «Leo, en principio, viene el fin de semana, después del partido ante Burkina Faso».

A su vez, el oriundo de la localidad de Pujato, entre risas, dejó una incógnita que ilusionó a más de un argentino, afirmando que si Lionel Messi quería llegar antes para poder disputar el segundo partido de los amistosos internacionales, lo podía hacer: «Pero si quiere venir a jugar el tres no tiene problema». Aunque reiteró que «en principio llegaría el domingo».

Si bien Scaloni lo mencionó bromeando, habría posibilidades de que Lionel Messi dispute un encuentro más con la Selección nacional, debido a que su último partido con el Inter Miami fue el 27 de septiembre, mientras que su próximo desafío con las «Garzas» será ante el D.C. United; dicho duelo está programado recién para el 10 de octubre. Esto significa que la «Pulga», si quisiera, podría llegar antes, como lo señaló el entrenador de la «Albiceleste».

Scaloni enfatizó su rol y la respuesta del plantel ante la baja de Messi: «Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte, en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido; tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es la de tener la pelota. Más allá de lo que es como jugador, nunca vi que alguien genere dentro y fuera de la cancha lo que genera Messi. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo».