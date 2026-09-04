Convocan a coros y grupos vocales para el Madryn Canto

Desde la Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn recordaron que se encuentra abierta la convocatoria a coros y grupos vocales que deseen participar de las noches de concierto de una nueva edición de Madryn Canto, que se desarrollará del 24 al 27 de septiembre. Quienes estén interesados en formar parte de la propuesta deberán comunicarse vía correo electrónico a [email protected].

El tradicional festival comenzó a realizarse en febrero de 1994 y, desde entonces, reúne a coros, coreutas, directores y directoras, estudiantes, docentes, músicos, maestros y maestras de distintos lugares del mundo.

A lo largo de sus ediciones, Madryn Canto se consolidó como un espacio dedicado al canto coral, con una propuesta que incluye talleres, charlas, conciertos y momentos de intercambio entre músicos y referentes de la actividad.