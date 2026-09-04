Condenaron a un enfermero de Esquel por robar morfina



En Esquel, un enfermero fue condenado acusado de haber robado morfina del Hospital Zonal en 2024 y 2025, ampollas que nunca se hallaron, por lo que se desconoce el motivo de su sustracción.

El tribunal mixto dio a conocer este jueves la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional contra Marcelo Gustavo Villarroel, un enfermero con más de 30 años de carrera que fue encontrado culpable de robar ampollas de morfina de la guardia del hospital en el que trabajaba.

Asimismo, el tribunal dictó su inhabilitación para ejercer como enfermero por el doble de tiempo de la condena, es decir cinco años.

Para determinar el monto de la pena, los jueces valoraron un “sólido conjunto de agravantes” presentados durante el debate oral por el fiscal Fidel González. Una de ellas es la “naturaleza del bien sustraído”, debido a que la morfina es un medicamento opiáceo de disponibilidad restringida y destinado a la atención de urgencias hospitalarias, cuya sustracción redujo la reserva sanitaria del servicio público de emergencias.

También el “abuso de la función pública y posición de confianza” al sostener que Villarroel conocía al detalle las rutinas, los lugares de guardado y los momentos propicios para actuar en soledad, además de que, en su rol de funcionario público, no solo incumplió obligaciones éticas y legales específicas, sino que defraudó la responsabilidad exigible a un profesional.

Por último, la “persistencia en la conducta” ya que el delito se reiteró en dos oportunidades en un breve lapso de tiempo. Se supo que el acusado llegó a hurgar en las pertenencias de una compañera para obtener las llaves del estante donde se guardaba la morfina, vulnerando su privacidad y superando cualquier intento de resguardo institucional.

“Como única circunstancia atenuante, el tribunal contempló la falta de antecedentes penales del condenado”, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal provincial.

El robo

Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, ambos casos concretados por la madrugada, cuando había menos personal en la guardia, destaca el medio LMNeuquén.

Se supo que le robó la llave de la caja de seguridad a una colega del hospital y sustrajo siete ampollas de morfina, cuyo destino es desconocido hasta hoy en día.

La causa inició luego de la denuncia del director del hospital, quien expuso el faltante de medicación sensible. Luego de la instalación de cámaras de seguridad se pudo detectar que Villarroel era quien estaba detrás de los robos.