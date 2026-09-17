Comenzó una nueva edición del curso de anfitrión turístico

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Dirección de Atención al Visitante, comenzó la edición 2026 del Curso de Anfitrión Turístico, propuesta que se desarrollará durante tres meses, los martes y jueves de 10 a 12 horas.

La capacitación está dirigida a personas mayores de 18 años con residencia comprobable en Puerto Madryn. Para el inicio de la primera etapa se cuenta con la participación de más de medio centenar de personas, estudiantes avanzados, comerciantes, empleados de distintos rubros y trabajadores del sector privado.

Objetivos y cursada

El curso busca brindar a los residentes conocimientos y herramientas que permitan optimizar la atención a los visitantes y fortalecer la cultura de la hospitalidad. La propuesta contempla contenidos vinculados con los servicios y atractivos de la comarca, atención al cliente, manejo de quejas, historia, flora y fauna, circuitos y propuestas turísticas de la zona.

La capacitación se desarrollará en dos etapas. La primera es virtual y consta de ocho encuentros mediante videoconferencias para llevar adelante cada disertación prevista, las cuales darán luego un espacio a consultas e intercambio de opiniones.

En esta instancia también se trabajará sobre el rol del anfitrión, entendido como aquella persona que conoce su lugar de residencia y puede brindar información de manera sencilla, promoviendo el buen trato hacia quienes visitan la ciudad y las buenas prácticas vinculadas con el patrimonio turístico.

La segunda etapa será presencial y estará destinada a quienes acrediten la aprobación del nivel previo. Aquí podrán acceder a un curso inicial de inglés conversacional para la atención al visitante, con recursos básicos para la comunicación, lenguaje funcional, vocabulario específico, discursos relacionados con los distintos servicios y circuitos turísticos.

Cabe recordar que la Municipalidad de Puerto Madryn otorgará un certificado de la capacitación. En su desarrollo participarán integrantes de la Secretaría de Turismo y distintas instituciones vinculadas con la actividad, con la colaboración de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes a través del Instituto Municipal de Inglés.