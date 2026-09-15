Atletismo U16: Dos medallas de oro y una de bronce



La delegación de Chubut cerró una destacada participación en el Campeonato Nacional U16 2026 de Atletismo, desarrollado en San Luis, donde consiguió tres medallas, dos de oro y una de bronce.

Valentino Bonelli, de Rada Tilly, se consagró campeón nacional en los 600 metros llanos con un tiempo de 1:23.30. El joven representante de la Escuela de Atletismo CRONO consiguió así uno de los dos títulos obtenidos por Chubut durante la competencia.

La otra gran protagonista fue Maia Monín, de Puerto Madryn, quien obtuvo dos medallas y se convirtió en la atleta chubutense con mayor cosecha de preseas. Se consagró campeona nacional en los 2.400 metros llanos con un registro de 8:16.04 y obtuvo además la medalla de bronce en los 600 metros llanos, donde marcó un tiempo de 1:38.91.

De esta manera, Chubut concluyó su participación en el certamen nacional con un balance de tres medallas y dos campeones argentinos, producto de los oros conseguidos por Bonelli y Monín y el bronce sumado por la representante de Puerto Madryn.

Más actuaciones destacadas

Además de las medallas obtenidas, otros representantes provinciales tuvieron actuaciones destacadas y finalizaron muy cerca de subir al podio.

Ema Gorognano alcanzó el cuarto puesto en lanzamiento de martillo, con una marca de 37,46 metros, y repitió la cuarta posición en jabalina, con 36,75 metros. Por su parte, Kanan St Fort Laurent terminó cuarto en obstáculos con un registro de 5:12.12.

Una delegación de 20 atletas

Chubut estuvo representado por 20 jóvenes provenientes de distintas localidades de la provincia. La delegación femenina estuvo integrada por Sofía Ghigliotto, Valentina Sánchez, Taina Alvelo, Tiziana Coli, Paloma Maidana, Maia Monín, Ámbar Parente, Tania Gallardo, Aitana Dzikowicki y Ema Gorognano.

Entre los varones participaron Valentino Bonelli, Ignacio Guevara, Emerson Martínez, Enrique Fariña, Kanan St Fort Laurent, Lautaro Montenegro, Arthur Ramil, Bautista Lloyd, Enzo Décima y Ramiro Sambueza.

Los atletas representaron a escuelas y espacios deportivos de Trelew, Rawson, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Trevelin, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Dolavon.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Cristina Campos, de Awkache de Esquel; Santiago Morales, de EMA Trevelin; y Florencia Thomas, de EMA Trelew, quienes acompañaron a los jóvenes durante su participación en el Campeonato Nacional U16.