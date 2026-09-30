Argentina goleó 4-0 a Bolivia



La Selección argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, abrió su fecha FIFA con una goleada 4-0 ante Bolivia en un amistoso internacional.

Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni en el encuentro que se llevó a cabo los hicieron Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

El primer gol lo hizo a los 19 minutos de la primera mitad Lautaro Martínez, quien recibió tras un buen pase en profundidad del mediocampista Alexis Mac Allister y, luego de que la pelota le quedara atrás por chocarle con el taco, pudo acomodarse para abrir el marcador con un muy preciso remate cruzado.

Solo 10 minutos después, cuando estaba por cumplirse la media hora de juego, Paz estiró la ventaja con una exquisita definición al picar la pelota por encima del arquero boliviano Guillermo Viscarra. El actual jugador del Como de Italia había quedado solo tras una increíble asistencia del mediocampista Exequiel Palacios.

Sobre el final de la primera mitad, el delantero Julián Álvarez pudo haber estirado la ventaja a quedar mano a mano con el arquero rival, pero tardó mucho en definir.

Ya en la segunda mitad, la Selección argentina selló la goleada primero con el gol de cabeza de Romero tras un muy buen tiro de esquina de Paz, mientas que a los 41 del complemento López convirtió el 4-0 definitivo con una definición bien de goleador dentro del área.

La próxima presentación de la Selección argentina será el sábado a las 21 contra Burkina Faso, mientras que el martes 6 de octubre será la gran despedida de Lionel Messi, en el amistoso ante Benín.

La síntesis del partido

Amistoso internacional

Argentina 4 – 0 Bolivia

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Roberto Carlos Fernández, Marcelo Torrez, Efrain Morales, Diego Arroyo, Yomar Rocha; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Jesús Maraude y Miguelito. DT: Oscar Villegas.

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Goles en el primer tiempo : 19m. Lautaro Martínez y 29m. Nicolás Paz (A).

: 19m. Lautaro Martínez y 29m. Nicolás Paz (A). Goles en el segundo tiempo: 9. Cristian Romero y 41m. José Manuel López (A).

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Cambio en el primer tiempo : 43m. Leonardo Viviani por Diego Arroyo (B).

: 43m. Leonardo Viviani por Diego Arroyo (B). Cambios en el segundo tiempo: 1m. José Flores por Ramiro Vaca (B), 11m. Leonardo Balerdi por Cristian Romero, Valentín Barco por Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono por Nicolás Paz (A), 27m. Oscar López por Robson Matheus (B), 29m. Santiago Simón por Agustín Giay, Ezequiel Fernández por Alexis Mac Allister y José López por Lautaro Martínez (A), 35m. Leonel Flores por Exequiel Palacios y Valentín Gómez por Lisandro Martínez (A) y 38m. Luis Haquín por Jesús Maraude, Rai Lima por Héctor Cuellar, Diego Medina por Roberto Carlos Fernández y José Martínez por Miguelito (B).

Fuente: Agencia NA