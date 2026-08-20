Ya se vacunaron más de 2.000 embarazadas en Chubut

En Chubut ya se vacunaron más de 2.000 embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), teniendo en cuenta que el próximo 31 de agosto finaliza en la campaña de inmunización.

La estrategia está dirigida a personas que se encuentren cursando el octavo mes de gestación y tiene como objetivo reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses.

Si bien un total de 2.112 embarazadas en toda la provincia ya acudieron a aplicarse la dosis contra el VSR, desde la Secretaría de Salud se continúa convocando a las gestantes a ser parte de la campaña que culminará a fin de mes, teniendo en cuenta que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de forma totalmente gratuita, sin necesidad de presentar indicación médica.

Vacunación

La vacunación, indicada entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.