San Lorenzo visita a Instituto de Córdoba



San Lorenzo tendrá un duro compromiso este lunes, cuando visite a Instituto de Córdoba por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un buen resultado que le permita salir del fondo de la tabla.

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Juan Domingo Perón, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.

San Lorenzo llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que marcha duodécimo en la Zona A con solo siete puntos y sufrió muy duros golpes, como la caída en el clásico ante Huracán.

Una victoria le permitiría al «Ciclón», que es dirigido por Néstor «Pipo» Gorosito, acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, aunque un nuevo traspié lo dejaría muy relegado.

Instituto, por su parte, tuvo un gran inicio en este Torneo Clausura, ya que está segundo en la Zona A con 12 unidades y en caso de ganar volverá a lo más alto de la tabla.

De esta manera, los dirigidos por Diego Flores también se ilusionan con pelear en la tabla anual por el ingreso a alguna competencia internacional el año que viene.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona B – fecha 7

Instituto de Córdoba – San Lorenzo

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Echenique

Hora: 21:15. TV: TNT Sports Premium

Instituto (C): Marcos Ledesma; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Jonathan Galván; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Giuliano Cerato; Matías Tissera, Alex Luna y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.