Ritondo serpenteó sobre las PASO



Luego de la segunda reunión entre dirigentes de La Libertad Avanza y el Pro, el diputado nacional Cristian Ritondo evitó dar una definición sobre las elecciones PASO, que desde el oficialismo quieren eliminar o suspender, pero todavía no cuentan con los votos para avanzar en el Congreso.

«Trabajamos en tener un acuerdo importante, profundo para el año que viene», ratificó el jefe del bloque Pro en Diputados sobre la segunda reunión de la mesa de diálogo que integra junto a su par Fernando de Andreis -secretario del partido amarillo- y los representantes del oficialismo Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem.

En cuanto a la reforma electoral, Ritondo dijo: «Vamos a ver qué sale del Senado. Es una reforma mucho más profunda que las PASO». Y, precisamente sobre las elecciones primarias, consideró que éstas «tienen cosas buenas y malas».