Déficit millonario

Las nuevas autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Trelew mantuvieron este lunes su primera reunión institucional con los integrantes del Concejo Deliberante. El encuentro permitió conocer algunos números de la entidad, aunque no dejó todavía un programa concreto para enfrentar el fuerte desequilibrio económico.

De acuerdo con los datos expuestos, la prestataria registra ingresos mensuales cercanos a los $3.000 millones, mientras que sus gastos superarían los $4.500 millones. La diferencia representa un déficit aproximado de $1.500 millones por mes, equivalente al 53% de los ingresos actuales.

Durante la reunión se planteó que el problema responde al atraso tarifario, el incremento de los costos, las conexiones clandestinas, el nivel de cobrabilidad y la acumulación de obligaciones. Sin embargo, también se reconoció que los ajustes menores aplicados recientemente resultan insuficientes frente a la magnitud del rojo operativo.

Fuente: VibraNews