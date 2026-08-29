La producción de acero crudo creció en julio pero China sigue dominando el mercado



La producción de acero crudo registró una suba del 9% en julio respecto de junio último y un aumento del 15,3%, comparado con el mismo mes del año anterior, según la Cámara de la Industria del Acero.

Por su parte, la de laminados en caliente registró una caída del 0,8% respecto de junio último y muestra un crecimiento del 15% interanual.

Con un total de 377.500 toneladas, comparados los primeros siete meses del año con el mismo período del año anterior, el crecimiento fue del 10,7%.

Por su parte, la producción de laminados (planos y no planos) fue de 319.200 toneladas, tuvo una caída del 0,8% respecto de julio último y muestra un crecimiento del 15% interanual.

Comparados los primeros siete meses del año con el mismo período del año anterior, la caída fue del 3,2%.

La mayor producción acumulada de acero crudo, en comparación con la de laminados, se explica por la exportación de semielaborados en el período.

La actividad industrial continúa traccionada casi exclusivamente por energía y el agro principalmente y minería incipientemente.

En contraste, la construcción, el sector automotor y la línea blanca permanecen deprimidos, afectados por la debilidad del consumo interno, lo que mantiene elevados niveles de capacidad ociosa en buena parte de la industria.

A este escenario se suma la creciente presión de las importaciones, particularmente de productos provenientes de China, en toda la cadena de valor, impulsadas por su elevada sobrecapacidad productiva y sus bajos precios que causan demandas de dumping en casi todos los mercados del mundo.

Construcción: el sector no logra consolidar una trayectoria sostenida de crecimiento y continúa mostrando una evolución volátil, con avances y retrocesos mensuales.

En julio, el despacho de cemento, por ejemplo, aumentó apenas 0,6% respecto de junio, pero cayó 8,2% interanual, y en el acumulado del año, la contracción alcanza el 3,6%.

Automotor: la actividad continúa atravesando una fase contractiva. En julio, las terminales automotrices produjeron 31.189 vehículos, un 15,8% menos que en junio y un 16,0% por debajo de julio de 2025, cuando se produjeron 37.112 unidades.

En los primeros siete meses del año, la producción acumuló 235.847 unidades, con una caída interanual del 18,0%.

Maquinaria e implementos agrícolas: el sector tiene un comportamiento dispar entre segmentos.

Se observa una recuperación puntual de las unidades comercializadas, particularmente en cosechadoras e implementos específicos, mientras que tractores y sembradoras presentan una mayor cautela.

Consumo masivo: los sectores vinculados a línea blanca reflejan una caída de producción por penetración de productos importados y por no tener alternativas de financiamiento atractivas.

Envases de hojalata y tambores, por su parte, reflejan una caída de producción por la disminución del consumo local.

Energía: continúa siendo el principal motor de la demanda de acero y el sector con mejores perspectivas de crecimiento.

El elevado nivel de actividad en Vaca Muerta, junto con la alta utilización del parque de equipos de perforación y las ampliaciones de infraestructura de transporte, sostiene una fuerte demanda de tubos sin costura y aceros especiales.

Las perspectivas continúan siendo fuertemente positivas, particularmente por la incorporación de nuevos proyectos y la expansión de la infraestructura asociada al desarrollo hidrocarburífero.

Para 2026 se proyecta superar las 28.000 etapas de fractura, lo que implicaría un crecimiento del orden del 15%-18% respecto de las 23.784 etapas realizadas durante 2025.

El Desafío del Comercio Internacional

Desde su ingreso a la OMC en el 2001, China ha jaqueado el sistema multilateral de comercio, aumentando sus exportaciones y generando una sobrecapacidad en varios mercados, especialmente en el sector siderúrgico y su cadena de valor.

Dicha sobrecapacidad se origina principalmente por la persistente intervención estatal del gobierno en distintos niveles de la economía.

En este proceso, China pasó a producir ya el 35% de las manufacturas a nivel mundial y en particular pasó del 15 al 54% del acero del mundo.

Sus exportaciones de acero llegan hoy a 130 millones de toneladas, dos veces el consumo de todo LATAM.

En este contexto, los principales actores internacionales aplican diferentes medidas de defensa comercial con el objetivo de neutralizar las prácticas y políticas de no mercado en el sector siderúrgico y en la cadena de valor.

En el mundo existen 2.900 medidas antidumping y derechos compensatorios vigentes.