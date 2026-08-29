El oficialismo busca reanudarán el debate sobre la reforma electoral

El oficialismo confirmó en la sesión de este jueves que dentro de dos semanas convocará a comisión para debatir el proyecto de reforma electoral que fue enviado en abril, que tiene como ejes principales la eliminación de las PASO y Ficha Limpia, cuyo debate quedó trabado por falta de acuerdos y solo tuvo tratamiento en una sola reunión de comisión en mayo.

Así lo anunció durante la sesión de este jueves la presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, luego del pedido de la senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, para dar un tratamiento preferencial al debate de Ficha Limpia para evitar que puedan ser candidatos los dirigentes que recibieron una condena en segunda instancia, por casos de corrupción.

La senadora chubutense solicitó una preferencia para que se debatan los proyectos de ficha limpia, que el Gobierno se resiste a debatir en forma separada de la eliminación de las PASO, y señaló que “lamentablemente” en el Senado no existe como en Diputados la posibilidad de emplazar para abrir la Comisión de Asuntos Constitucionales, y solicitó a la presidencia de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para que haga las gestiones para que se analice esa iniciativa promovida por la UCR y el Pro.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, también señaló que se reanudará la discusión de la reforma política impulsada por el Gobierno.

“Estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a las comisiones para comenzar a discutir el proyecto de reforma política donde esté incorporada ficha limpia y los proyectos que están aparte. Esta idea que estamos pensando es para dentro de 15 días. Es un compromiso. Creemos que hay muchos temas para ordenar como el económico, de las cuentas limpias, el tema de la cantidad de partidos, del sistema electoral y queremos trabajarlos”, dijo Bullrich al pedir la palabra.

Cabe recordar que el oficialismo no pudo avanzar con el tratamiento del tema, debido a que los aliados rechazan la eliminación de las PASO y ese es un punto central para el Gobierno. Ahora el objetivo es reanudar el debate de la reforma electoral, cuyo tratamiento iniciaría el 9 de septiembre “tal vez con invitados”, aseguraron a parlamentario.com fuentes legislativas. Además, comentaron que la idea es empezar con los aspectos técnicos para dejar como último el debate sobre la derogación de las PASO.

Hasta ahora, desde el bloque radical y del Pro afirman que no van acompañar este último proyecto, según expresaron otras fuentes a este medio. De todos modos, la decisión del oficialismo no es emitir un dictamen hasta que estén cerrados los acuerdos con los bloques dialoguistas, para contar con los votos que se deben tener para lograr la sanción de esta iniciativa clave para el Gobierno Nacional.

Fuente: Parlamentario