GUILLERMO SANTILLI - PRO - REUNIÓN

Santilli teje con el PRO

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, recibirán este jueves por la tarde en Casa Rosada al presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

Como conversaron los integrantes de la Mesa durante la última reunión, esta articulación responde a una coincidencia profunda: avanzar con las reformas que la Argentina necesita y desterrar al kirchnerismo para impedir que vuelva a destruir el país.

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