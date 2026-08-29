Quedaron en prisión por intento de homicidio en Esquel



Tras formalizarse la investigación por la violenta tentativa de homicidio agravado en perjuicio de un hombre de apellido Manquillan en Esquel.

Las medidas coercitivas se adoptaron este viernes, apenas 48 horas después del reclamo público efectuado por la madre de la víctima para exigir celeridad a las autoridades judiciales.

El caso, encuadrado bajo la calificación provisoria de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, involucra un ataque coordinado donde la víctima recibió tres puñaladas en el tórax.

El violento episodio motivó la reacción de la madre del damnificado, quien demandó públicamente respuestas y acciones concretas de parte de los magistrados.

De acuerdo con la hipótesis que sostiene la fiscalía, la resolución judicial determinó el destino de los acusados según su nivel de participación: Tres adultos permanecen con prisión preventiva efectiva, un menor de edad fue derivado para su alojamiento en las instalaciones del COSE, y una mujer imputada afronta una medida menor, debiendo presentarse de forma semanal ante las dependencias oficiales.

El hecho original ocurrió en la vía pública, donde los agresores ejecutaron una emboscada planificada que derivó en la internación en terapia intensiva de la víctima. Las prisiones preventivas dictadas por el magistrado interviniente buscan neutralizar los riesgos procesales mientras los investigadores avanzan con la recolección de pruebas técnicas y testimoniales en la localidad.