Realizaron en Comodoro una campaña de testeo de VHI

La Secretaría de Salud de Chubut realizó en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia una exitosa campaña de testeo rápido de VHI y Sífilis. Con 153 test efectuados, la propuesta tuvo una importante convocatoria que superó ampliamente las expectativas del personal de salud, evidenciando el interés de la sociedad en este tipo de actividades orientadas a promover el diagnóstico oportuno y la prevención.

La iniciativa, denominada “La Ruta de los 100. Sumate al recorrido, hacete el test”, se llevó a cabo en el hall central y en el acceso al establecimiento sanitario, y fue organizada por el Servicio de Epidemiología y Patologías Prevalentes, con el objetivo de acercar a la comunidad el acceso al testeo rápido de VIH y sífilis.



Campaña de testeos

La campaña se desarrolló durante cuatro jornadas, superando la meta inicial de cien test. Los mismos estuvieron destinados a personas mayores de 13 años, y la atención fue espontánea, sin turno previo, de manera gratuita, voluntaria y confidencial.

Además, antes y después de realizarse el test, las personas recibieron consejería e información vinculada a la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).