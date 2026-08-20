Potencian el turismo sostenible en Chubut con charlas para reducir la Huella de Carbono

Más de 60 participantes formaron parte de una jornada organizada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas destinada a emprendimientos y prestadores turísticos de la Provincia, y que brindó herramientas para medir, reducir y compensar el impacto ambiental de las actividades turísticas.

Bajo modalidad virtual, la propuesta tuvo como objetivo acercar al sector turístico herramientas y conocimientos para avanzar hacia un modelo de actividad cada vez más sostenible, abordando conceptos vinculados a la medición de la Huella de Carbono, estrategias de mitigación y alternativas de compensación, además de presentar experiencias y oportunidades concretas para los prestadores de la provincia.

La jornada contó con exposiciones de la cartera turística, la Secretaría de Bosques de la Provincia, la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras y ReforestArg; que abordaron distintas perspectivas vinculadas a la sostenibilidad y la gestión de la Huella de Carbono.

Durante la actividad, desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se presentó el trabajo que lleva adelante la Provincia del Chubut en materia de sostenibilidad, en el marco de la Declaración de Glasgow y el Plan Provincial de Cambio Climático, con especial énfasis en las acciones vinculadas a las Áreas Naturales Protegidas y al desarrollo de un turismo responsable. Además, presentó las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) disponibles para acompañar proyectos vinculados al desarrollo turístico sostenible.

Participaron en representación del Ministerio, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo; y las directoras generales de Calidad y Servicios Turísticos, Daniela Rodríguez Paulet; y de Planificación y Desarrollo Turístico, Gissela Huayquimilla.

Un espacio para el intercambio y la construcción conjunta

También brindó su aporte Luz Ruggieri, coordinadora de Estrategia ASG y Huellas Ambientales de Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, quien desarrolló una introducción a los conceptos fundamentales de Huella de Carbono, las metodologías de medición, el uso de calculadoras, las acciones de mitigación y las alternativas de compensación.

Por su parte, el fundador de ReforestArg, Tobías Merlo, presentó distintas experiencias de compensación de Huella de Carbono mediante proyectos de reforestación, incluyendo iniciativas desarrolladas en la provincia y ejemplos de prestadores turísticos que incorporaron estas prácticas en diferentes destinos del mundo. Asimismo, se abordaron los distintos tipos de certificaciones y las posibilidades de acompañamiento para aquellos emprendimientos que deseen avanzar en procesos de sostenibilidad.

Gastón Arancibia, de la Secretaría de Bosques de la Provincia, compartió el trabajo que desarrolla junto a ReforestArg y otros actores vinculados a la conservación y restauración de los bosques andinos de Chubut.

La jornada permitió profundizar sobre preguntas centrales para el sector: qué es la Huella de Carbono, cómo puede medirse y qué acciones concretas pueden implementarse para reducir y compensar su impacto, acercando herramientas que permitan transformar estos conceptos en iniciativas aplicables a los emprendimientos turísticos.