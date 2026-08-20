Chubut busca duplicar las exportaciones de la anchoíta



Chubut presentó el programa provincial para potenciar las exportaciones de anchoíta patagónica. El anuncio tuvo lugar durante una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Pesquero, encabezada por el gobernador Ignacio Torres, junto a representantes de las principales cámaras y empresas del sector.

La iniciativa contempla avanzar en el proceso de certificación bajo el estándar del Marine Stewardship Council (MSC), reconocido internacionalmente en materia de pesca sostenible. La obtención de dicha certificación permitiría fortalecer el perfil exportador del recurso y ampliar su acceso a mercados internacionales. De concretarse el proceso, Chubut se convertiría en la segunda pesquería de anchoíta certificada a nivel mundial, después de España.

Del proceso participan equipos técnicos habilitados dentro del sistema MSC y entidades de evaluación y auditoría acreditadas.

La actividad tuvo lugar en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, y contó con la participación del secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; el secretario de Pesca, Diego Brandán; el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh), Gustavo González; el titular de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente; los empresarios pesqueros Raúl Cereseto y Leonardo Iglesias; el gerente de Veraz S.A., Fernando Damboriana; y el titular de Makro, Javier Picco.

Exportaciones y generación de empleo

Torres explicó que “el sector pesquero cuenta con dos temporadas, la de aguas provinciales y nacionales, y hoy tenemos la posibilidad de sumar una nueva unidad de negocios, que es la anchoíta”, y recordó que “en su momento, la idea surgió con mucha incertidumbre y escepticismo; sin embargo, la última temporada fue récord, generó más de 800 puestos de trabajo y todavía se pueden generar muchos más”.

“Es necesario potenciar el mercado, la oferta y la demanda, y mostrar la importancia de un recurso de estas características, como así también su potencial y el empleo que genera”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

Asimismo, sostuvo que “en un momento donde lamentablemente hay tanta destrucción de empleo, podemos sumarle al sector esta nueva unidad de negocios, incluso recuperando la merluza, que en su momento generó muchísimo trabajo”.

“La anchoíta es un recurso chubutense, por eso vamos a hacer todo el esfuerzo para que el próximo año esté certificada. Esto nos permitirá duplicar lo que hoy se exporta durante la temporada y generar más empleo”, resaltó Torres, quien además destacó “la audacia de todos los actores involucrados para avanzar con un recurso que en su momento generó tanta incertidumbre y que hoy ya es una realidad”.

Una cadena de valor con potencial de crecimiento

La pesca de anchoíta (Engraulis anchoita) moviliza una amplia cadena de valor que comprende el trabajo a bordo de los buques, la actividad portuaria, el transporte, los talleres navales, los rederos, proveedores, empresas de servicios, comercios y la industria pesquera.

Su desarrollo representa una oportunidad para avanzar hacia una actividad sustentable, con mayor valor agregado y nuevas posibilidades de comercialización, consolidando a la anchoíta como un recurso con fuerte proyección para el crecimiento y la diversificación del sector pesquero chubutense.

De acuerdo con los registros elaborados por la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut, durante 2025 la captura de anchoíta totalizó 7.192,1 toneladas.

El recurso se destaca además por su contenido de grasa, una característica que incide directamente en la calidad del producto, su rendimiento industrial, conservación y estabilidad durante el almacenamiento.

La anchoíta patagónica se clasifica en seis categorías según su calibre y la cantidad de piezas por kilogramo. Actualmente, gran parte de la producción sale desde Puerto Rawson con destino a Mar del Plata, con un promedio general de 575 cajones transportados por camión en cada marea.

La última temporada registró capturas récord, con aproximadamente 6.000 toneladas desembarcadas y un buque que aún continúa desarrollando tareas.

La certificación internacional permitirá avanzar hacia un esquema que fortalezca la exportación desde Chubut, agregando valor al recurso y ampliando las oportunidades de empleo vinculadas con toda la cadena productiva.

Mesa de Desarrollo Pesquero

La presentación se realizó en el marco de una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Pesquero, durante la cual también se avanzó en las conversaciones vinculadas al dragado del Puerto de Rawson, la posibilidad de ampliar el muelle y los acuerdos necesarios de cara a la próxima temporada de pesca provincial, cuyo inicio está previsto para octubre.

El encuentro permitió repasar las principales necesidades del sector y comenzar a ordenar con anticipación los aspectos operativos, productivos y laborales necesarios para brindar previsibilidad y garantizar el normal desarrollo de la próxima temporada.