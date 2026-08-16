Chubut en deuda



Chubut deberá afrontar aproximadamente USD 164,8 millones entre capital e intereses durante el próximo año.

Según datos relevados por VibraNews, 2027 será el año con el mayor monto de vencimientos de toda la serie informada hasta 2036.

De acuerdo al análisis, el próximo año Chubut concentra un monto equivalente a más de tres veces lo previsto para los últimos cinco meses de 2026.

Los USD 164,8 millones previstos para el próximo año se dividen en dos grandes componentes.

Aproximadamente USD 88,6 millones corresponden a amortización de capital, mientras que otros USD 76,3 millones son intereses.

Esto significa que alrededor del 46% del monto previsto para 2027 corresponde al costo financiero de la deuda, mientras que aproximadamente el 54% restante es devolución de capital.

Entre los principales títulos involucrados aparece el BOCADE, con aproximadamente USD 70 millones de capital y USD 9,8 millones de intereses.

El TIDECH contempla unos USD 18,6 millones de capital y USD 5 millones de intereses.

A eso se suma el nuevo Bono 2036, que durante 2027 todavía no comienza a amortizar capital, pero genera aproximadamente USD 61,4 millones en intereses.