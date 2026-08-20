Se fugó de la cárcel y fue recapturado en pocas horas

Un preso de Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew que se había fugado el miércoles por la noche, activó una intensa búsqueda y fue recapturado cerca de las 09:00 horas de este jueves. La Policía y Gendarmería dispusieron controles en el acceso norte a la ciudad valletana en busca del fugitivo.

Se trata de Kevin Agustín “Oreja” Quiroga, quien había logrado abandonar el penal a través del acceso principal. Al momento de la fuga, el efectivo que se encontraba apostado en el portón principal estaba utilizando su teléfono celular, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

Quiroga no pudo llegar muy lejos y fue capturado a los pocos kilómetros en plena meseta.

La fuga

La ausencia del interno había sido advertida unos 30 minutos después, cuando se realizó el conteo de las personas alojadas en el establecimiento y constataron que faltaba uno de los presos.

A partir de allí, revisaron las cámaras de seguridad y confirmaron que el interno había salido del IPP.