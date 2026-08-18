Acuerdo con el Norte Grande

El Gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias del Norte Grande para avanzar en una solución que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país.

La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; y Carlos Sadir, de Jujuy. También participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y los equipos de Energía de las diez provincias del Norte Grande.

El acuerdo se produjo en menos de una semana desde que los mandatarios provinciales plantearon la necesidad de contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan las familias del Norte durante los meses de altas temperaturas.

A partir de ese planteo, el Gobierno nacional convocó a las provincias, escuchó sus propuestas y trabajó junto a los gobernadores y sus equipos técnicos para alcanzar una solución concreta.

Tras la reunión, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el acuerdo alcanzado: “En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.

Al finalizar el encuentro, Santilli destacó la rapidez con la que se logró avanzar a partir del planteo de las provincias: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”.