Se había olvidado un cero nada más

El hermano del ahora exjefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, y diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Francisco Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, se atribuyó un error en su declaración jurada del año 2024, argumentando que sumó de más un cero en una deuda, lo que derivó en que el fiscal Guillermo Marijuán hiciera una lectura errónea de la misma y pidiera su indagatoria.

Sin vergüenza, el dato surge del escrito que el legislador bonaerense dio a conocer en la causa que tiene el juez Daniel Rafecas y que debe resolver si lo cita a declaración indagatoria.

Adorni asegura que, en su declaración jurada anual del año 2024, expuso una deuda de $130 millones inicial, más otra en el periodo de cierre por $60 millones. Sobre esto, el fiscal Marijuán fue quien concluyó de tales cifras que el exfuncionario redujo su deuda en $70 millones. El monto no estaba explicado. Sin embargo, en la explicación que llevó al expediente, asevera Adorni que los $130 millones en realidad eran $13 millones, por lo que la baja de la deuda no existió, siendo este uno de los puntos del caso. Para ello, el diputado se apoyó en la declaración jurada del inicio del período, donde sí había consignado la deuda de $13 millones.

Asimismo, dijo que “la explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez”. “También es coherente con la falta de lógica económica del resultado. Si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio”, expresó. Y siguió diciendo que “la denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130.000.000 frente a los $13.000.000 informados en la declaración inicial. La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene”.

En la declaración jurada del año 2025, Adorni sumó en una enmienda $24.500.000 en efectivo. De ese monto, $21.000.000, según dijo, eran de una herencia. En ese sentido, Francisco Adorni, en el gobierno libertario, ocupó el cargo titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, en junio del año 2025, llegó al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Su hermano, quien se desempeñó como vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también tuvo que cambiar y ampliar sus declaraciones juradas. Fue en el marco de una investigación relacionada con el crecimiento de su patrimonio. En el mes de junio debió corregir sus declaraciones juradas de 2023 y 2024. Allí, sumó activos que no había dado a conocer en la declaración original, por un monto cercano a los $500.000 dólares. Por eso, fue el fiscal Gerardo Pollicita quien le solicitó que dé explicaciones de tales cifras en un requerimiento de instrucción.