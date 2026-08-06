Murió Darío James, intendente de Gaiman



Darío Ernesto James, intendente de la localidad de Gaiman, falleció este jueves como consecuencia de una dolencia cardíaca.

James, que tenía 56 años, fue intervenido en una clínica privada de la ciudad de Trelew y no resistió la compleja operación.

Referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de la localidad de Gaiman, construyó una carrera política poco convencional: antes de llegar al municipio no había ocupado cargos electivos y desarrolló casi toda su vida laboral fuera de la política. Más precisamente y durante más de 30 años, fue empleado de la Cooperativa de la localidad valletana.

Paralelamente desarrolló actividades rurales como productor agrícola y apicultor, además de participar durante años en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad.

James ganó las elecciones municipales de 2019 con cerca del 55% de los votos. En 2023 obtuvo la reelección para un segundo mandato (2023-2027), consolidando su liderazgo político en la localidad.

James solía definirse como «políticamente incorrecto».