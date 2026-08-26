Muere a los 80 años Tim Curry, actor del mítico «The Rocky Horror Picture Show»



El actor británico Tim Curry, conocido sobre todo por interpretar al extravagante Frank-N-Furter en el musical cinematográfico The Rocky Horror Picture Show («El show de terror de Rocky»), murió a los 80 años.

Curry interpretó primero el papel en el teatro antes de la versión cinematográfica, que se estrenó en 1975 y se ha mantenido como una película de culto.

El actor también interpretó al temible payaso Pennywise en la versión televisiva de 1990 de It («Eso»), de Stephen King, y fue Long John Silver en The Muppets Treasure Island («La isla del tesoro de los Muppets») de 1996.

Entre sus otras películas se incluyen Annie, The Hunt for the Red October («La caza del Octubre Rojo») y Home Alone 2 («Mi pobre angelito 2»); además, fue nominado a tres premios Tony en Broadway.

El representante de Curry confirmó la noticia del fallecimiento del actor a CBS, la cadena de noticias asociada de la BBC en EE.UU.