Massa se acerca a Quintela

El Frente Renovador que lidera Sergio Massa realizará este viernes una cumbre en la ciudad de La Rioja, donde reunirá a dirigentes de seis provincias con el objetivo de avanzar en un esquema de unidad del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en las elecciones de 2027.

El denominado Encuentro Regional del Frente Renovador comenzará a las 10.30 en el hotel Avant, ubicado en el centro de la capital riojana, y tendrá como principal organizador al diputado nacional Ismael Bordagaray, referente del massismo en la provincia y uno de los impulsores de un espacio común entre Massa y el gobernador Ricardo Quintela.