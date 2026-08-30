La comedia de misterio y humor «Modelo vivo, muerto» llega a Trelew



La compañía teatral Bla Bla llega a Trelew con «Modelo vivo, muerto», una comedia que combina misterio, humor e investigación y que se presentará el sábado 12 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Verdi.

La historia transcurre durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, donde un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Cuando se descubre que se trata de un crimen, el personal de la institución decide llevar adelante una investigación inmediata.

A partir de allí comienzan interrogatorios con técnicas poco ortodoxas y situaciones inesperadas que convierten la búsqueda del responsable en un recorrido en el que todo puede pasar.

La obra cuenta con las actuaciones de Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide, bajo la dirección de Francisca Ure.

«Modelo vivo, muerto» llega además respaldada por importantes reconocimientos. En los Premios Martín Fierro Teatro 2025 obtuvo los galardones a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original, esta última realizada por Sebastián Furman.

La propuesta también fue distinguida en los Premios María Guerrero 2023, por la música original de Furman, y en los Premios Teatro del Mundo 2023, donde recibió reconocimientos por Música Original, Vestuario, a cargo de Sandra Szwarcberg, y Escenografía, realizada por Sol Soto.

La función en Trelew será el sábado 12 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Verdi. Las entradas se encuentran a la venta exclusivamente en efectivo en Torca Trelew. Es una producción de Oscar Pérez/Espectáculos Trelew.