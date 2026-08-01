EDUCACIÓN - FERIA DEL LIBRO - MADRYN

Invitan a las escuelas a la V Feria del Libro de Madryn

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn abrieron la convocatoria para que las escuelas de la ciudad se inscriban y participen de las actividades programadas en el marco de la V Feria Municipal del Libro, que tendrá lugar del 13 al 16 de agosto en la Escuela Nº 710.
En esta edición, el evento reafirma su perfil pedagógico y fortalece su propuesta con más actividades de calidad destinadas especialmente a las infancias y adolescencias.
Debido a la capacidad limitada de las aulas y salas del lugar, los establecimientos educativos que deseen asistir con sus cursos a alguna de las propuestas deberán realizar la inscripción previamente. Para ello, deben enviar un correo electrónico a [email protected], indicando nombre de la institución educativa, año o grado, cantidad de estudiantes, docente a cargo y actividad de interés, o bien acercarse personalmente a la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 86.

Jueves 13 de agosto

-Abuelas Lee Cuentos de Puerto Madryn: de 14 a 17 horas, en el Aula 3.
-Tela-Cuento. Espacio de Lectura, a cargo de Maricel Santarelli: tres turnos disponibles, a las 14:30, 15:10 y 15:50 horas, en la Sala de Proyección. Actividad destinada a los niveles Inicial y Primario.
-Presentación del libro “Homero de Punta Tombo”, de María Inés Arhex, ilustrado por María Laura Bratoz: a las 15 horas, en el Aula 1.
-Presentación del libro “Ballena a la vista”, de Joseba Bontigui: a las 15:45 horas, en el Aula 1.
-Presentación del libro “Lala y el secreto de la receta sin receta”, de Laura “Lala” Victoria Sánchez: a las 16:20 horas, en el Aula 1.

Viernes 14 de agosto

-Abuelas Lee Cuentos de Puerto Madryn: de 9 a 10:30 horas, en la Sala de Proyección, y de 14 a 17 horas, en el Aula 2.
-Taller “Ciclos de Ciencia, Arte y Naturaleza”, a cargo de la Universidad del Chubut (UDC): de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, en el Aula 3.
-Taller “Valijas por la Identidad”, a cargo de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo (Nodo Costa y Valle de Chubut): a las 10 horas, en el Aula 2.
-Taller “De hilos, manzanas y sueños”, a cargo de María Martha Paz: de 10 a 11:30 horas y de 15 a 16:30 horas, en el Aula 1. Destinado a los niveles Inicial y Primario.
-Obra de teatro “Los lápices siguen escribiendo”, a cargo de la profesora Vanina Córdoba: a las 10:45 y 15 horas, en la Sala de Proyección. Actividad orientada a estudiantes de Nivel Secundario.
-Espectáculo “Soplando Historias”, a cargo de Mariana Bratin: de 14:30 a 15:30 horas, en el Escenario Principal.

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