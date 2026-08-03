ENCUESTA - GESTIÓN DE GOBIERNO - JAVIER MILEI - ZUBAN CÓRDOBA

Encuesta revela que 6 de cada 10 argentinos desaprueba la gestión de Milei


Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que el 65% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei y más del 61% votaría por un cambio de gobierno en 2027. La caída en la imagen oficial responde al deterioro económico personal, donde casi el 54% afirma estar peor que al inicio del mandato.

Otro dato expone el amplio rechazo a una eventual flexibilización de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. De acuerdo con la encuesta, el 77% de los consultados se manifestó en contra de esa posibilidad.

En el análisis se exhibe que el margen para que el Gobierno recupere apoyo social se reduce a medida que avanza el calendario electoral.

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