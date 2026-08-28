El Club de Ciencia de Madryn celebrará su 37º aniversario

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental, invitaron a vecinos y vecinas a participar de los festejos por el 37° aniversario del Club Municipal de Ciencias y Tecnología que se realizará en el marco del Día del árbol.

La actividad tendrá lugar el sábado 29 de agosto de 14 a 17 horas en la sede de la institución, ubicada en Muzzio y Necochea.

Quienes se acerquen podrán conocer de cerca el trabajo que realiza el club durante todo el año, a través de sus variados talleres y propuestas educativas. Además, habrá actividades para toda la familia, espacios artísticos, juegos, premios y sorpresas.

La jornada tiene como objtivo mostrar los talleres, sus producciones que asocian las temáticas al desarrollo creativo, la exploración, el análisis de nuestro entorno, el equilibrio ambiental y la biodiversidad.