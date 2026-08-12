Debatirán en el Cenpat sobre las nuevas fuentes de energía

El próximo viernes 21 de agosto, el Centro Científico Tecnológico CONICET-Cenpat de Puerto Madryn será sede del Foro Energía, Desarrollo y Soberanía. El encuentro, que que tendrá lugar entre las 10 y las 17 horas en el auditorio José María “Lobo” Orensanz, es organizado por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, la Fundación Patagonia Tercer Milenio, el Grupo Jornada Medios y la Asociación de Parques Industriales de Argentina, en conjunto con el Cenpat, el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas “María Florencia del Castillo Bernal” (IPCSH – CONICET) y el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.

Los ejes temáticos girarán en torno a la transición energética global e impacto nacional, geopolítica de la energía y oportunidades y amenazas para argentina en un mundo en transición; la transición energética e industrialización, energía y desarrollo industrial, ciencia, tecnología y desarrollo energético y cadenas de valor de la transición energética; matriz energética, soberanía y desarrollo territorial, infraestructura, Servicios Públicos y desarrollo federal del sector energético.

El acto inaugural se realizará a las 9:30 y a continuación comenzarán a desarrollarse los diversos paneles a cargo de especialistas como Verónica Robert, Cecilia Garibotti, Rubén Fabrizzio, Jordana Mrla, Gabriela Castillo, Ariel Parmiggiani, Roberto Salvarezza, Alberto Baruj y Adriana Serquis, entre otros.

A partir de los encuentros desarrollados en Comodoro Rivadavia durante la primera jornada del “Nodo Industrial Patagonia Austral”, se consolidó un espacio de diálogo y debate orientado a la construcción de un proyecto productivo regional enfocado en una agenda integral y sistémica de la competitividad patagónica. “En este evento se pretende debatir la política energética nacional en el marco de la transición energética global desde una perspectiva federal. Abordando la energía como un elemento estratégico en la estrategia de desarrollo nacional. En este sentido analizar la complejidad de la cadena de valor energética y sus implicancias en las demás cadenas de la economía local y nacional.

Las inscripciones deben realizarse a través del formulario https://forms.gle/jBTBsezJ7uKvayRK6. 8Fuente: CONICET)