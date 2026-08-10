Otra idea de Sturzenegger

Después de aprobar la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Comisión de Legislación General del Senado convocó a una reunión para continuar con el debate del proyecto de ley de Sociedades. Será este martes 11 de agosto a las 16.00 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

El primer encuentro ocurrió el pasado 24 de junio cuando el organismo legislativo que preside Nadia Márquez recibió a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien es el impulsor de esta iniciativa. El texto plantea derogar la Ley 19.550, vigente desde 1972, y actualizar el marco jurídico que regula la actividad empresarial en el país.

En aquella oportunidad, también estuvieron en el Senado la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. Los funcionarios pusieron el foco en la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y en la inclusión de figuras innovadoras como las Sociedades DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas).