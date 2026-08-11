Karina Milei reúne tropa libertaria

La Libertad Avanza comenzó a delinear formalmente su estrategia para la provincia de Buenos Aires con vistas a las elecciones de 2027. Para ese objetivo, Karina Milei reunió este lunes en la Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores bonaerenses del oficialismo nacional, en una jornada destinada a coordinar el trabajo legislativo y político en el principal distrito electoral del país.

La titular partidaria del espacio fue la encargada de transmitir los lineamientos de la conducción nacional. Según trascendió tras los encuentros, el mensaje estuvo orientado a fortalecer la presencia territorial del partido e instalar temas que permitan diferenciarse de la gestión provincial encabezada por Axel Kicillof.

Entre las iniciativas que el espacio busca impulsar aparecen la reforma política, la eliminación del Senado bonaerense para avanzar hacia una Legislatura unicameral y una serie de propuestas vinculadas a seguridad y administración de recursos públicos. La intención es que esas iniciativas se conviertan en ejes de debate en los distintos municipios de la provincia.