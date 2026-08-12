Conflicto en el puerto de Madryn enfrenta a la UOCRA con estibadores

Un enfrentamiento entre trabajadores de la construcción y de la estiba se produjo este miércoles en Puerto Madryn. Ante la amenaza de la UOCRA que anticipaba que “bloquearía” la actividad portuaria producto de un conflicto que mantiene con la empresa Industrias Bass, encargada de la obra de reparación del muelle; representantes del SUPA se dispusieron a desactivar la protesta de la UOCRA.

A media mañana de este miércoles, cientos de trabajadores de la estiba se apersonaron en el lugar y disolvieron la protesta del gremio de la construcción, en medio de fricciones y empujones los trabajadores enrolados en el SUPA desplazaron del lugar a quienes amenazaban con paralizar el puerto.

Columnas de afiliados al sindicato de la estiba con su secretario general, Alexis Gutiérrez, a la cabeza se hicieron presentes en el lugar para rechazar cualquier intento de bloquear en muelle multipropósito de Puerto Madryn. Testigos aseguran que hubo discusiones de fuerte tono con el sindicalistas de la construcción Javier Moya, y los estibadores obligaron a los manifestantes de salir del lugar, literalmente, los trabajadores de la construcción al verse superados en cantidad corrieron del lugar, perdiendo los ‘trapos’ y los ‘bombos’.

Sobre el mediodía, la protesta de la UOCRA había sido disuelta por completo y la actividad portuaria en Puerto Madryn continuaba desarrollándose con total normalidad.

Fuente: Parte de Pesca