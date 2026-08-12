Lanzarán el “Sello Madryn” para impulsar el turismo

El próximo jueves 20 de agosto a las 10 horas, las Secretarías de Producción Innovación y Empleo y de Turismo de Puerto Madryn darán a conocer el “Sello Madryn”; una herramienta destinada a reconocer, visibilizar y fortalecer a productores y emprendedores que se encuentran registrados, como así también a los establecimientos gastronómicos y alojamientos turísticos que contribuyen al desarrollo de la identidad local.

En el marco de la presentación, en la Usina de Desarrollo Productivo de CAMAD ubicada en Gobernador Galina y Paulina Escardó, se realizará un taller de sensibilización donde se darán a conocer los objetivos, criterios, requisitos y proceso de adhesión para quienes deseen formar parte de la propuesta.

Inscripciones

En el caso de productores y emprendedores locales, las personas interesadas pueden inscribirse o realizar consultas en la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo al 280-4203679. En el caso de los alojamientos y establecimientos gastronómicos, pueden contactarse con la Secretaría de Turismo al 280-4646789.

El Sello Madryn reconoce a productores y emprendedores debidamente registrados y formalmente constituidos según el rubro, así como a prestadores turísticos de alojamientos y establecimientos gastronómicos. Está dirigido a quienes, a través de su compromiso con la calidad, la mejora continua y el desarrollo local, contribuyen a fortalecer la identidad de Puerto Madryn.