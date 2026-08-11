Crece la tensión entre Italia y España por los controles a turistas impuestos por Meloni

El Gobierno de España instó al Gobierno de Italia a que ponga fin a los controles en los aeropuertos y puertos que aplica a los viajeros procedentes de España que implantó hace una semana, al decretar la suspensión temporal del Acuerdo Schengen coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta. «Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos», ha informado La Moncloa.

Demoras en aeropuertos

Ya se cumplió una semana desde que el Gobierno de Giorgia Meloni decretó la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con el país ibérico por una supuesta cuestión de «seguridad nacional» ante la crisis migratoria de Ceuta.

En el aeropuerto de Fiumicino de Roma, que recibe entre 55 y 60 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, varios pasajeros de un vuelo de Iberia procedente de Madrid confirmaron que agentes de la policía solicitaron a los viajeros su documentación en el «finger» que conecta la nave con la terminal.

De hecho, compañías como Iberia han enviado en la última semana a sus clientes que viajan a Italia mensajes para informarles de que «las autoridades italianas han restablecido temporalmente los controles fronterizos para los pasajeros que lleguen a Italia en vuelos procedentes de España». En el mensaje se recomienda a los ciudadanos extracomunitarios llevar consigo la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de entrada y estancia en Italia.

Medida unilateral

El pasado 31 de julio el Gobierno italiano anunció la suspensión temporal (por espacio de un mes) del acuerdo Schengen con España y aplicar controles selectivos a ciudadanos de países no comunitarios procedentes de España ante la crisis migratoria de Ceuta.

Estos controles llevan aplicándose en puertos y aeropuertos italianos desde hace una semana sin que hayan trascendido incidencias destacadas, más allá de algún colapso a la salida del avión por el requerimiento de la documentación.

Una fuente de Fiumicino explicó que cada aeropuerto tiene su propia fórmula de aplicar los controles y en el caso del romano se ha optado por la petición de documentos a la salida del avión, mientras que en otros casos como en Venecia, los vuelos que llegan de España se han agrupado en la zona de extracomunitarios.

Ultimátum del Gobierno español

Por su parte, este viernes 7 de agosto La Moncloa ha emitido un comunicado donde recuerda que «el Gobierno de Italia reintrodujo el pasado 1 de agosto los controles en frontera con España, afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival».

«Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad», afirma el Gobierno español.

Según La Moncloa, los argumentos que dio Italia obvian «que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial en el mismo». Recuerda también que «la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos».

También destaca que «Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España» y que «desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros».

A pesar de lo anterior, «España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central».

Por todo ello, «la medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española», afirma el Gobierno español.

Debido a estas circunstancias, el ejecutivo español insta al Gobierno de Italia «a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos».

La nota de La Moncloa concluye: «Confiamos en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan. Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas».