Comenzó en Chubut la Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología



Este jueves 27, comenzó en Chubut la Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026,

La propuesta, que se lleva a cabo en instalaciones de la Escuela N° 795 de Rawson, ubicada en Luis González 299-399, se extenderá hasta este viernes 28 y cuenta con exposición de proyectos, actividades didáctico-científicas, espacios interactivos y charlas abiertas al público.

Durante ambas jornadas, estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos de la provincia presentan sus proyectos, que son recorridos y valorados por los equipos correspondientes. De esta manera, la Feria ofrece un espacio para conocer las experiencias desarrolladas en las escuelas y poner en valor el trabajo, la creatividad y la investigación que forman parte de las trayectorias educativas.

El jueves

En la jornada de este jueves 27, la Feria permaneció abierta al público de 9:30 a 13 y de 14 a 16. A las 10:30 se realizó el acto oficial de apertura y, a las 11 horas, tuvo lugar la charla inaugural “Tesoros que guardan las rocas: estudio, resguardo y valor del patrimonio paleontológico de Chubut”, a cargo de Alejandra Pagani, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF). A las 11:30 se desarrolló una nueva instancia de valoración de los proyectos.

Durante la tarde se ofrecieron distintas propuestas abiertas a la participación. A las 14 se realizó la Trivia Científica; a las 14:30, el MEF presentó “La mochila del Paleontólogo”; y a las 15 se desarrolló una actividad a cargo del Club de Ciencias Municipal de Puerto Madryn.

Segunda jornada

La segunda jornada de la Feria se desarrollará este viernes 28 de agosto, de 9 a 13 horas, con nuevas instancias de valoración y actividades vinculadas con Tecnología Educativa, Robótica y Sistemas de Información Geográfica (SIG), entre ellas un rompecabezas didáctico.

A las 11:30 se ofrecerá la charla “Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos?”, a cargo del licenciado Facundo Zaffaroni, del Centro Nacional Patagónico (Cenpat).

En paralelo, los equipos de valoración desarrollarán las instancias de preconsenso y consenso. El cierre de la Feria para el público general será a las 13, mientras que a las 17:30 se realizará el acto de cierre y la entrega de reconocimientos.

Propuestas interactivas para toda la comunidad

A lo largo de las jornadas, los visitantes también pueden recorrer los Stands Dinámicos, que ofrecen propuestas participativas vinculadas con la ciencia, el ambiente y el conocimiento. Allí están presentes Aquavida, el espacio de SIG Educativo, con un taller de Cartografía Participativa; el Club de Ciencias Municipal de Puerto Madryn y la Estación de Fotobiología.

La Feria cuenta además con un Stand Divulgativo, pensado para acercar conocimientos científicos de manera accesible y participativa. En este espacio se desarrollan algunas de las propuestas previstas, como la Trivia Científica y “La mochila del Paleontólogo”, además de la actividad del Club de Ciencias de Puerto Madryn.

La Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología constituye así un espacio de encuentro entre las comunidades educativas y la sociedad, donde estudiantes y docentes comparten sus experiencias y proyectos, mientras las familias y el público en general tienen la oportunidad de acercarse a la ciencia, la tecnología, las artes y la innovación desde una perspectiva participativa.