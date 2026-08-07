Científicos crean cuenta de OnlyFans con marmotas para financiar sus investigaciones

Los recortes a la ciencia en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump llevaron a investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a tomar una medida poco convencional, abrir una cuenta de OnlyFans con videos de marmotas para financiar su investigación.

El profesor de ecología y biología evolutiva Daniel Blumstein y su equipo trabajan con marmotas de vientre amarillo (Marmota flaviventer) en las Montañas Rocosas de Colorado. Ante la falta de fondos, decidieron crear “OnlyMarms”, un perfil con imágenes y videos de estos animales, buscando recaudar dinero para suministros básicos.

Las marmotas como protagonistas

La marmota de vientre amarillo es una de las 15 especies conocidas de este grupo de ardillas terrestres. Viven en colonias, son activas durante el día y resultan ideales para estudios de comportamiento a largo plazo.

El Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas (RMBL) lleva más de 65 años estudiando a las marmotas, acumulando datos sobre dinámica poblacional, comportamiento social y respuestas antipredatorias. Estos estudios son clave para comprender cómo los animales reaccionan a entornos cambiantes, incluido el cambio climático. Impactoclimático

Un modelo de financiamiento alternativo

El proyecto “OnlyMarms” funciona con suscripciones gratuitas y propinas voluntarias. OnlyFans retiene el 20 % y el resto se destina a la investigación. Según The New York Times, la cuenta acumuló unas 2.900 visitas y 112 suscriptores, generando cerca de 650 dólares en su primer mes.

Blumstein bromeó sobre las dificultades iniciales: al intentar verificar la cuenta con su licencia de conducir, la plataforma rechazó la foto porque “no se parecía a la marmota”.

Contenido apto para todo público

Los videos muestran escenas cotidianas: marmotas jugando, excavando, llevando plantas a sus madrigueras o interactuando entre ellas. “Alguna pelea ocasional hace que pase a ser contenido supervisado”, ironizó Blumstein.

La integrante del equipo Emily Renkey destacó que la iniciativa también busca aumentar el interés público en la investigación: “Puede ser una manera increíble de enseñar a la gente más sobre el comportamiento social de los animales, que a veces es difícil de observar”.

El trasfondo de la crisis

Los investigadores reconocen que este modelo no reemplaza la financiación federal, pero ayuda a sostener proyectos que de otro modo quedarían paralizados. Blumstein admite que preferiría dedicar su tiempo a escribir artículos científicos o trabajar con estudiantes, pero la falta de recursos los obliga a buscar alternativas creativas.

“Es simplemente frustrante, pero estamos haciendo esto, lo cual es un poco absurdo a largo plazo”, señaló el profesor.

La cuenta “OnlyMarms” refleja tanto la precariedad de la financiación científica como la creatividad de los investigadores para mantener en pie proyectos de largo plazo.

Más allá de lo anecdótico, la iniciativa pone en evidencia la importancia de sostener estudios que aportan información valiosa sobre especies como las marmotas y su respuesta frente al cambio climático.