Aumenta el turismo interno pero disminuye el gasto

Durante los primeros siete fines de semana largos de 2026, dentro del país viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario de 110.300 pesos; generando un impacto económico acumulado de 3,08 billones de pesos.

Estos datos muestran que la cantidad de viajeros no necesariamente se traduce en un mayor nivel de consumo. La tendencia se hizo visible nuevamente durante el último fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, cuando más de un millón de personas recorrieron distintos destinos del país.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto se movilizaron 1.074.171 turistas y excursionistas, que generaron un impacto económico directo de $245.907 millones.

Más turistas, menos plata

La cantidad de turistas fue 24,2% superior a la registrada en 2023, último año en que esta fecha conformó un fin de semana largo comparable. Sin embargo, el comportamiento del gasto fue diferente. La estadía promedio pasó de 2,3 días en 2023 a dos días este año, mientras que el gasto diario por turista, medido a precios constantes, cayó 13,2%.

El gasto total también registró una disminución real del 6,3%. Así, el balance combina un mayor movimiento de personas con viajes más breves y un consumo más limitado.

Este comportamiento se observa en las decisiones de los viajeros. Las reservas anticipadas fueron moderadas en distintos destinos y aumentaron cerca de la fecha del feriado. Las escapadas de cercanía y los viajes de corta duración tuvieron un peso importante, mientras que los turistas priorizaron actividades y servicios según sus posibilidades de gasto.

Por regiones

La oferta de eventos volvió a ser un factor de atracción. La nieve, la naturaleza, el termalismo y las propuestas culturales y deportivas favorecieron a diferentes destinos.

En la Patagonia, Bariloche se acercó al 100% de ocupación en su área urbana, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve. Ushuaia alcanzó el 81%, acompañada por el movimiento propio de la temporada invernal.

En el Norte, Jujuy registró una ocupación hotelera del 83%, con actividades como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama. En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100%, mientras Termas de Río Hondo mantuvo una demanda elevada.

Entre Ríos también mostró buenos resultados. Villa Elisa alcanzó el 86% de ocupación y Federación llegó al 65%, mientras otras localidades combinaron propuestas gastronómicas, ferias, encuentros y actividades deportivas.

Mendoza recibió 55.751 turistas y registró reservas promedio del 60%, con mejores resultados en Potrerillos, Malargüe, la Zona Este y Uspallata. La provincia reunió propuestas de enoturismo, montaña, nieve, gastronomía y termalismo.

La provincia de Buenos Aires presentó resultados más dispares. Tandil llegó al 90% de ocupación, mientras Mar del Plata y Pinamar se ubicaron entre el 45% y 47%. Villa Gesell, en tanto, encontró en ChocoGesell uno de sus principales motores de convocatoria.