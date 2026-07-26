Vozinha, estrella de Cabo Verde en el Mundial, es el nuevo arquero de Colo Colo

El arquero de Cabo Verde Vozinha llegó a un acuerdo para incorporarse al Colo Colo de Chile, el presidente del club, Aníbal Mosa.

Vozinha, de 40 años, llegará como agente libre después de que su contrato con el Chaves, equipo de la segunda división portuguesa, expirara en junio.

«Hay un acuerdo», declaró Mosa a la prensa, al tiempo que añadiò que «después de los exámenes médicos, será presentado en el estadio Monumental. Además de contar con mi aprobación, su nombre fue consensuado en todos los estamentos del Colo Colo. Es alguien que llega para contribuir al club».

Vozinha, cuyo verdadero nombre es Josimar José Évora Dias, fue uno de los jugadores más destacados del Mundial disputado en junio y julio, y ayudó a la modesta selección de Cabo Verde a alcanzar la fase eliminatoria en su primera participación en el torneo.

El equipo quedó finalmente eliminado en dieciseisavos de final, tras llevar a Argentina a la prórroga antes de caer por 3-2.

El veterano mantuvo su portería imbatida en el empate sin goles de su equipo ante España, a la postre campeona, en el partido inaugural, y repitió la hazaña en el último encuentro de la fase de grupos frente a Arabia Saudita.

Colo Colo ocupa actualmente el primer lugar de la clasificación de la máxima categoría chilena mientras busca conquistar su 35º título de liga.