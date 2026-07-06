Un lujoso hotel 5 estrellas pidió la quiebra de Flybondi

La aerolínea low cost Flybondi sumó un nuevo frente judicial, el Hotel Presidente, uno de los establecimientos cinco estrellas más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un pedido de quiebra contra la compañía por una deuda que, según la firma hotelera, asciende a $660.721.114,03.

El reclamo se originó a partir de 49 facturas emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026, correspondientes a servicios prestados al operador aéreo. Según la presentación judicial, al 11 de junio la empresa todavía mantenía pendiente el pago de la totalidad de esos compromisos.

De acuerdo con la demanda, el hotel realizó reiterados reclamos y también envió una carta documento intimando a Flybondi a cancelar la deuda en un plazo de 48 horas. Al no obtener respuesta, decidió avanzar con un pedido de quiebra al considerar que la situación evidenciaba un estado de cesación de pagos.

Qué resolvió la Justicia

La causa tramita en el Juzgado Comercial N°24, Secretaría N°47, a cargo del juez Guillermo Pesaresi, quien por el momento rechazó el pedido de quiebra.

El magistrado entendió que la documentación presentada por el hotel no reúne todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. En particular, señaló que las facturas acompañadas no detallan de manera suficiente los servicios prestados ni contienen algunos de los recaudos exigidos por la Ley 27.440 para las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs.

Por ese motivo, la Justicia ordenó que el Hotel Presidente complete la información faltante antes de volver a evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con el proceso.

La resolución, por lo tanto, no implica que Flybondi haya sido declarada en quiebra, sino que el pedido formulado por uno de sus acreedores quedó suspendido hasta que se subsanen las observaciones realizadas por el tribunal.

Un contexto cada vez más complejo

El conflicto judicial se conoce en medio de un delicado escenario operativo para la compañía. En los últimos meses, Flybondi acumuló cancelaciones de vuelos, reclamos de pasajeros y conflictos con proveedores.

Además, medios especializados señalaron que la empresa habría reducido su flota de 13 a 11 aviones, tras desafectar el Boeing 737-800 NG matrícula LV-KHO, que permanecía desde hacía meses en talleres de mantenimiento en México.

Según información del sector aerocomercial, la participación de Flybondi en el mercado de cabotaje cayó del 25% en febrero al 6% en mayo, uno de los niveles más bajos desde el inicio de sus operaciones.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la empresa también registró una caída del 64% en la cantidad de vuelos operados y del 66% en el número de pasajeros transportados, en un contexto de fuerte reducción de su oferta.

Hasta el momento, Flybondi no emitió un comunicado oficial sobre el reclamo presentado por el Hotel Presidente ni sobre el estado de la deuda que dio origen al pedido de quiebra. Mientras tanto, la compañía vuelve a quedar bajo la lupa judicial y financiera en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.