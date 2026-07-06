Nace en el país el primer cerdo clonado de América Latina

Mediante una sofisticada técnica de edición génica y una refinada intervención quirúrgica de transferencia embrionaria, nació en Argentina el primer cerdo clonado de América Latina. Los investigadores buscan superar las barreras del sistema inmune humano y ofrecer una alternativa viable ante la profunda escasez mundial de órganos.

Este logro fue el fruto de un consorcio científico estratégico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA junto al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM y es un hito histórico al gestar un clon porcino con tres modificaciones genéticas adaptadas para burlar las defensas humanas, un paso crucial para el trasplante de órganos.

En tanto, es el primero en Latinoamérica y tercero del mundo en alcanzar el «triple knockout» y el gran desafío de este desarrollo está en que el cuerpo humano acepte el órgano de otro animal y no lo destruya en minutos por considerarlo un invasor.

Más de 7 mil personas necesitan un trasplante

Según el INCUCAI, más de 7 mil personas necesitan un trasplante en forma urgente en Argentina y solo hay disponibles nueve donantes por cada millón de habitantes. En lo que va de 2026, se realizaron alrededor de 900 trasplantes en el país.

Ante esta realidad, la necesidad de órganos es mucha, por eso la búsqueda de alternativas como el xenotransplante, que consiste en trasplantar células o tejidos animales a un ser humano.

El cerdo es el candidato más elegido, por ahora en etapas de investigación, porque tiene una anatomía y fisiología similares a las del ser humano, aparte de que tienen una reproducción rápida. El gran desafío está en que el cuerpo humano acepte el órgano de otro animal y no lo destruya en minutos por considerarlo un invasor.

Esto se logra con técnicas como la utilizada por el equipo de la UNSAM, liderado por Adrián Mutto, que logró un clon generado a partir de células modificadas en las que desactivaron tres genes, algo que en la jerga científica se conoce como “triple knockout”. Son tres de los genes responsables de provocar esa respuesta inmune agresiva que termina destruyendo al órgano ajeno.

El equipo de la Facultad de Veterinaria de la UBA se encargó de llevar a ese clon desde la inseminación hasta el nacimiento de un primer lechón, que es el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China. Ya tienen dos cerdas preñadas más a su cuidado, y el plan implica contar con cinco clones más para fines de junio.

Del laboratorio al quirófano: el rol de la UBA

Mientras que los laboratorios de la UNSAM se encargaron de la etapa de clonación molecular y edición de los embriones, el equipo de la UBA asumió la responsabilidad de preparar, intervenir y mantener a la cerda receptora, constituyendo el eslabón de inicio y cierre del proyecto. Lo hicieron a través de una técnica quirúrgica poco invasiva, mediante la cual implantaron 120 embriones editados genéticamente.

“Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones”, explica Marcelo Acerbo, veterinario especialista en reproducción porcina, profesor de la Facultad de Veterinaria de la UBA, y responsable de inducir y sincronizar el celo de la cerda para determinar el momento óptimo para la implantación de los embriones clonados.

Una ingeniería reproductiva refinada

Actualmente, el equipo cuenta con dos cerdas preñadas con nuevos clones en pleno desarrollo. El paso siguiente del proyecto será ir agregando más genes modificados, lo que se conoce como knock-in. El grupo de la UNSAM sumará siete genes más para hacer que el órgano del cerdo sea más compatible con el organismo humano receptor, como ya se logró en casos de Estados Unidos.

“Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño del hígado o el corazón porcino, que en animales adultos de más de 200 kilos excede la capacidad del cuerpo humano, asegurando que los órganos sean completamente funcionales”, explicó Acerbo.

El equipo de la Facultad de Veterinaria de la UBA se encargó de llevar los clones desde la inseminación hasta el nacimiento de un primer lechón, que es el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China.

El nacimiento de este primer lechón es tan solo el inicio de un camino que va a llevar varios años y, llegado el caso, será el INCUCAI el que certifique que los órganos de origen porcino no desencadenan rechazo, mediante estudios preclínicos, antes de iniciar pruebas con humanos.