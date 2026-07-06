Seleccionaron 47 proyectos para la instancia provincial de la Feria de Ciencias

Luego de las evaluaciones realizadas en las distintas sedes regionales de la provincia, ya fueron seleccionados los 47 proyectos que participarán de la Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, que se desarrollará los días 27 y 28 de agosto en Rawson.

En esta edición, la instancia regional reunió a un total de 89 proyectos elaborados por estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Tras el proceso de valoración llevado adelante por los equipos evaluadores, fueron definidos los trabajos que continuarán su recorrido en la próxima etapa.

Un espacio para la creatividad y la innovación

La Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología constituye una propuesta pedagógica que promueve la investigación, la producción de conocimientos, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, fortaleciendo el protagonismo de estudiantes y docentes en experiencias de aprendizaje significativas.

Los proyectos seleccionados se desarrollan bajo el enfoque STEAM, integrando saberes vinculados a las Artes, las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática. En ese marco, las iniciativas presentadas abordan alguno de dichos ejes temáticos, reflejando la diversidad de intereses, contextos y realidades de las comunidades educativas chubutenses.

Camino a la instancia provincial

La próxima instancia provincial se realizará los días 27 y 28 de agosto en la Escuela N° 795 de la ciudad de Rawson y reunirá a los proyectos destacados de las seis regiones educativas de Chubut. Durante las jornadas, estudiantes y docentes tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias, intercambiar conocimientos y exhibir los resultados de sus investigaciones y desarrollos ante la comunidad educativa.

Entre los proyectos seleccionados se encuentran propuestas vinculadas al cuidado del ambiente, la innovación tecnológica, la valorización de recursos locales, la producción artística, la divulgación científica y la resolución de problemáticas sociales y comunitarias, evidenciando el compromiso de las instituciones educativas con una educación innovadora, inclusiva y situada.

Des el Ministerio de Educación felicitaron a todas las comunidades educativas que participaron de esta instancia y destaca el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de estudiantes, docentes y equipos institucionales que hicieron posible la concreción de cada uno de los proyectos presentados.