Portaban armas e intentaron robar en una vivienda en Puerto Madryn

Tres ladrones, fueron detenidos luego de intentar ingresar a robar en una vivienda sita en calle Luis Beltran al 1900 . Los malvivientes fueron sorprendidos por los propietarios del inmueble que al detectar la presencia de extraños comenzaron a realizar ruidos con el fin que se retirasen.

Los asaltantes efectuaron un disparo desde la zona del patio que terminó impactando contra la puerta trasera para luego darse a la fuga a bordo de WV Bora. Rápidamente se montó un operativo cerrojo para dar con el auto y con sus ocupantes.

Los integrantes de grupo GRIMM pudieron interceptar al auto en Tierra del Fuego y Villarino, donde los asaltantes se desprendieron de un arma de fuego, calibre 45, y una barreta utilizada para intentar ingresar a la casa.

Se trata de tres individuos de 24, 25 y 38 que en febrero ya estuvieron detenidos en Puerto Madryn. Los investigadores establecieron que existió una tarea previa de inteligencia y se busca determinar si se contó con una colaboración de delincuentes de la ciudad.