Chubut participará de la Feria Caminos y Sabores 2026

A través de los Ministerios de Producción y de Turismo y Áreas Protegidas, Chubut participará de una nueva edición de la Feria Caminos y Sabores, un tradicional evento cultural y gastronómico que se desarrollará del 9 al 12 de julio en el Complejo Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el vigésimo aniversario de la muestra federal, la Provincia volverá a acompañar a artesanos y productores en un espacio institucional destinado a promover la oferta turística y los sabores distinguidos con el sello “Origen Chubut”.

Acciones de promoción

Desde el stand institucional, el equipo del Ministerio de Producción invitará al público a vivir una Experiencia 360° con los cascos de realidad virtual de «La Trochita», realizando un recorrido por las estaciones, talleres y el Museo Ferroviario de El Maitén.

Además, el Ministerio de Turismo brindará información sobre los destinos y productos chubutenses, con especial énfasis en la temporada de invierno y en las propuestas previstas para la próxima temporada de primavera. Dicho espacio contemplará la entrega de material promocional, actividades interactivas con el público, sorteos y la difusión de distintos programas provinciales vinculados al desarrollo turístico.

Por su parte, el Ente Comodoro Turismo presentará la oferta turística de la ciudad junto con su propuesta gastronómica, fortaleciendo la promoción conjunta de los destinos de la provincia.

Expositores chubutenses

En la nueva edición de la Feria estarán presentes productores y artesanos de Puerto Madryn, Rawson, Lago Puelo, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Epuyén, Las Golondrinas y El Hoyo, con blends de té, alfajores, dulces, conservas, jugos, gin, sal marina, productos deshidratados, sombreros de fieltro, lana merino, cerámica y mucho más.

Uno de los ejes principales de la participación será la difusión del programa Vinos y Sabores del Chubut, una iniciativa que busca poner en valor la gastronomía provincial a través de sus productores, cocineros, establecimientos gastronómicos, viñedos y experiencias vinculadas a la identidad culinaria del territorio.

Cocina en vivo y Pasaporte Turístico

Con el objetivo de difundir sabores y productos con identidad regional, Chubut contará con dos espacios de cocina en vivo dentro de la feria. El primero se realizará el viernes 10 de julio a las 16 horas en el Espacio P5 y estará a cargo del chef Enzo Mayorga de Comodoro Rivadavia, quien elaborará una propuesta basada en productos regionales. La segunda presentación está prevista para el sábado 11 de julio a las 15 horas, también en el Espacio P5.

Asimismo, durante el evento se promocionará el Pasaporte Turístico del Chubut, una herramienta digital que reúne beneficios, descuentos y promociones ofrecidas por prestadores turísticos de diferentes destinos provinciales. Esta iniciativa busca incentivar el turismo interno, facilitar el acceso a experiencias y servicios para visitantes y residentes, fortaleciendo el consumo de la oferta turística local.