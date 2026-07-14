¿Podría posponerse la final del Mundial por la ola de calor?

El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de las olas de calor, y la ONU estima que al menos una cuarta parte de los encuentros del Mundial de Futbol se desarrollarán bajo condiciones de calor considerado extremo. Este fenómeno podría impactar partidos críticos, incluida la final prevista en Nueva York/Nueva Jersey, así como otros encuentros decisivos.

Además, el organismo internacional subraya que no solo la temperatura es un factor preocupante, sino el índice de temperatura de bulbo húmedo global (WBGT), el cual combina temperatura, humedad, radiación solar y viento para medir el estrés térmico real sobre el cuerpo humano.

Durante la fase inicial del torneo, 25 partidos se han disputado con altas probabilidades de calor extremo, y se prevé que 26 de los 104 encuentros programados puedan tener condiciones similares. Este escenario plantea riesgos significativos para el desempeño físico de los futbolistas.

Los efectos del cambio climático también han sido evidentes con fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, que ya han alterado la programación de algunos partidos, como el caso del encuentro entre Francia e Irak, suspendido por una tormenta eléctrica.

La ONU advierte que el cambio climático es un desafío emergente para organizar grandes eventos deportivos. La planificación de estos torneos podría verse obligada a reconsiderar horarios, calendarios y medidas de protección para mitigar el impacto del calor extremo en jugadores y público.

Los aficionados, que pasan largas horas al sol en los accesos y transportes a los estadios, enfrentan riesgos considerables. En la inauguración del torneo, más de 100 personas recibieron atención médica por problemas relacionados con el calor, y cuatro fueron hospitalizadas.

Las recomendaciones incluyen reprogramar partidos si las temperaturas superan ciertos umbrales, como lo sugiere la FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, por encima de los 28 grados centígrados. La evolución de estas condiciones climáticas en los próximos días será crucial para determinar si se deben adoptar medidas extraordinarias en la final y otros partidos importantes.

Finalmente, el informe de la ONU subraya que el calentamiento global está elevando los riesgos de calor extremo en eventos deportivos internacionales, afectando tanto a los partidos como a la seguridad de todos los involucrados.