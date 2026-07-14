Desbaratan una banda narco con ramificaciones en Chubut



El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a tres personas acusadas por acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes. En ese sentido, hubo operativos simultáneos en las ciudades de Mar del Plata, Miramar y Trelew.

La investigación se inició a raíz de diversas pesquisas efectuadas por personal de la División Antidrogas Mar del Plata de esta Institución, en el contexto de la causa denominada “Coirón” y con intervención de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, Área de Narcocriminalidad a cargo del Dr. Hércules Giffi.

Durante varios meses, los efectivos federales realizaron diversas tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y análisis de información, logrando establecer el funcionamiento de la organización y su circuito de comercialización de drogas en las ciudades antes mencionadas.

A partir de las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó seis allanamientos simultáneos con el objetivo de neutralizar cualquier posibilidad de fuga o destrucción de evidencia. Se realizaron cuatro operativos en Mar del Plata, uno en Miramar y el restante en Trelew.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres y una mujer. Asimismo, se secuestraron más de medio kilogramo de marihuana, varias dosis de cocaína, 30 gramos de “tusi” conocida como cocaína rosa, bicarbonato de sodio como sustancia de corte, una balanza de precisión, un arma de fuego tipo tumbera calibre .22 milímetros y municiones, nueve teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación y demás elementos de interés.

Los detenidos quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).